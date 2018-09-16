Джерард Батлер лишился дома из-за пожаров в Калифорнии

Сегодня, 10:22 \\ Общество

Знаменитый американский актер лишился своей недвижимости из-за масштабного и разрушительного пожара в Калифорнии. Батлер опубликовал в социальных сетях снимок, где видно, что его дом сгорел дотла.

 Не только американский актер лишился своего жилища из-за буйства стихии. Среди огромного количества пострадавших оказался и музыкант Нил Янг. Соответствующие кадры с места событий Джерард Батлер выложил в своих аккаунтах в социальных сетях Twitter и Instagram. Актер рассказал, что вернулся после эвакуации и обнаружил, что он его дома совсем ничего не осталось. При этом он не отчаивается. Батлер выразил свое сочувствие всем жителям Калифорнии, но также восхитился мужеством и силой духа пожарных, которые все эти дни работают без устали и продолжают спасать людей, попавших под завалы и оказавшихся в плену огня.

Известный музыкант Нил Янг о своей потере сообщил на официальном сайте. «Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь еще один», - написал гитарист. Отмечалось, что в эвакуации участвовали также Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо. О состоянии их недвижимости пока не сообщается.

Известно, что в настоящий момент остается неизвестной судьба еще 228 человек. При этом погибли от мощи огня 31 человек, согласно последним данным. Сейчас продолжаются операции по ликвидации последствий пожара.

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Автор - Евгения Чернобаб
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