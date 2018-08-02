Перезапуск сериала "Альф" откладывается

Студия Warner Bros. бессрочно остановила работу над перезапуском культового комедийного сериала «Альф», как сообщает TV Line. Уточняется, что заморозка проекта связана с невозможностью привлечь потенциального покупателя.

О ребуте шоу стало известно в начале августа 2018 года, однако представители студии не стали давать комментарии по этому поводу. К работе над проектом так и не привлекли сценариста или продюсера. Ожидалось, что сценарием перезапуска займутся Пол Фаско и Том Патчетт, работавшие над оригинальным шоу. Предположительно сюжет сериала будет происходить в современном мире, а главным героем по-прежнему останется харизматичный инопланетянин, который вновь оказался на Земле.

Оригинальный сериал появился в 1986 году и завершился в 1990 году четвёртым сезоном. В центре сюжета семья Таннер, которая приютила у себя дома пришельца Альфа (англ. ALF – Alien Life Form – «инопланетная форма жизни»). За время существования сериал успел стать культовым, а после окончания шоу вышел мультсериал, повествующий о жизни Альфа до встречи с Таннерами.

Ранее стало известно о перезапуске мультфильмов «Шрэк» и «Кот в сапогах».