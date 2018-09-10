"Шрэк" и "Кот в сапогах" могут получить перезапуск

Студия Universal Pictures объявила о перезапуске мультфильмов «Шрэк» и «Кот в сапогах». К работе над новым проектом подключили Криса Меледандри, который известен по работе над «Гадким Я», как сообщает издание Variety.

Известно, что Меледандри приступит к поиску новой идеи для сюжета, которую можно будет показать на экране. Зрители вновь увидят старых персонажей оригинального мультфильма, также в картине появятся и новые. В планах Меледандри привлечь к работе как можно больше людей из старой команды актёров, которые подарили свои голоса героям старых фильмов. Кроме того, он отмечает, что важно не создать очередной сиквел, а именно перезапустить проект. Идея ребута кажется ему хорошей, и он надеется, что зрители также тепло встретят будущие мультфильмы.

До сих пор зрители негативно относились к большей части перезапусков. Не вызвал у них восторга новый сериал про сестёр-ведьм «Зачарованные», отрицательные отзывы после тестовых показов получил и фильм «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы».

Работа по возвращению «Шрэка» на экраны только началась, поэтому в скором времени о проекте будет мало новостей.