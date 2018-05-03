Возвращение легенды: Warner Bros. перезапускает сериал «Альф»

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Накануне стало известно о возобновлении эпохального сериала «Альф». Сообщается, что представители телевизионной студии Warner Bros.TV заявили, что намерены снимать продолжение истории полюбившегося всем рыжеволосого пришельца.

Также предполагается, что перезапуск возвращения легендарного ситкома находится только на стадии проектирования – продюсеры сериала на данный момент находятся в поиске сценаристов. На данный момент неизвестно, будут ли приобщать Тома Пэтчелла и Пола Фаско, которые являются создателями «Альфа».

Напомним, сериал обрёл популярность в 1980-х годах и транслировался на телеэкранах в течение четырёх сезонов, которые состояли их ста двух серий. По его мотивам были созданы полнометражный и анимационный фильм.

На данный момент зрители среднего возраста время от времени вспоминают ситком и просматривают его благодаря Интернету, получая положительные эмоции, о чём заявляют социологи.

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