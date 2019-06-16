Бойфренд снимает? Лазарев подтвердил свою гомосексуальность

Сегодня, 03:01 \\ Шоу-бизнес

Об этом говорит восхищение Сергея нетрадиционной парой на заднем фоне его фото. Певец не только не обрезал двух мужчин, но и акцентировал на этом внимание.

Слухи об ориентации певца Сергея Лазарева ходят уже достаточно долгое время. Видимо, сейчас Сергей решил подтвердить свою гомосексуальность. Певец поделился с поклонниками фотографией с отдыха, на которой, по его словам, прекрасно все.

На новой фотографии Лазарев запечатлен на пляже, а на заднем плане видно парочку фотографирующихся мужчин. Подписчики Сергея сразу заподозрили, что молодые люди состоят в отношениях и таким образом певец пытается подготовить их к признанию его ориентации. Удивительно, что певец не только не обрезал нетрадиционную пару, но и заострил на этом внимание: «Что конкретно, интересно, они фотографируют», – поинтересовался Лазарев.

Поклонников не обрадовал новый снимок Сергея. Они посчитали, что его, так же, как и одного из молодых людей на фото, снимает бойфренд. «Кто-то в этот момент фотографирует вас и вашего спутника… И так же издевается», – высказались пользователи. Возможно, певцу надоело, что ему постоянно приписывают романы с какими-либо девушками, и поэтому он решил наконец-то признаться в своей нетрадиционной ориентации, надеясь на понимание поклонников.

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Автор - Анастасия Соколова
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