Топалов, ты охамел? Деспотичный Влад довел до слез Тодоренко

Рыдающая в свой день рождения Регина, холодное отношение Влада, а также конфликты, возникающие в семье, говорят о том, что исполнитель срывает злость на жене.

Смотря на последние сторис Регины, создается впечатление, будто Влад выступает в роли домашнего тирана, а не защитника семьи, как это необходимо, учитывая то, что у пары подрастает сын – Михаил, которому нет еще и года.

Последнюю сторис Тодоренко выложила в разгар своего дня рождения, однако вопреки ожиданиям фолловеров, девушка предстала вся в слезах. На расспросы о том, что же стало причиной расстройства, девушка отшутилась, сказав, что плачут все, из-за того, какой задушевный тост поднесла именинница.

Уже не в первый раз возникают подобные провокационные ситуации, в которых либо сама Регина, либо ее муж выступают провокаторами ссор. В их семье все не так уж и гладко, как казалось на первый взгляд. А после того, как деспотичный Влад довел до слез Тодоренко и вовсе стало ясно, что дело близится к разводу.

Топалов, ты охамел? Именно так хочется сказать исполнителю, глядя на его лояльное отношение к женщине, которая родила ему наследника, о котором он так мечтал.

Ранее Влад признался в том, что Регину он не любит из-за того, что она блогер. Ранее стало известно о том, что как хозяйка Тодоренко полный «ноль». Потому как в доме постоянно неприбранно и грязно. А значит, на вполне понятных основаниях можно предположить, что развод пары не за горами.