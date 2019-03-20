«Пчелу в попу поцеловала?» Пынзарь напугала сеть раздувшимися губами-варениками на пол лица

Сегодня, 06:22 \\ Шоу-бизнес

Рот еле открывается и с трудностью произносит слова - отметили фанаты, шокированные «уродством» Дарьи после уколов красоты.

После того, как известная бывшая участница телепроекта «Дом-2» решилась пойти на пластику из-за своих комплексов, на нее ополчились буквально все пользователи ее микроблога в Instagram.

На страничке в соцсети Дарья продолжает делиться своей красотой, жизнью, радостными моментами и семьей со своими поклонниками, но вот только они с каждым разом замечают все больше дефектов после хирургического вмешательства.

Бывшая экс-участница на днях решила в видеоролике прорекламировать и продемонстрировать летнее платье из своего бутика с одеждой. Пынзарь буквально напугала сеть раздувшимися губами-варениками на пол лица, которые с трудом позволяют девушке открыть рот и начать разговаривать.

«Пчелу в попу поцеловала, что так раздулась?», «Даже рот не открывается. Даша, силиконовые губы вам сильно мешают, сдуйте их», «Просто уродство, даже разговаривать не может нормально!», «Ужас, Дарья! У вас после силикона губы на все лицо, вам даже разговаривать трудно, вы шепелявите», «Перекосило бедную всю», «Мне же не одной послышалось «лайффак», а не «лайфхак»? Шепелявая точно!» - возмущаются поклонники.

Дарья Пынзарь начала свои изменения внешности еще много лет назад, подправила там немного, там чуть-чуть, в апреле этого года скорректировала лицо и, видимо, воспользовалась уколами красоты для полноты губ, а в конечном итоге большинство фанатов не перестают говорить о том, как Пынзарь с милой и естественной внешностью превратилась в изуродованную куклу.

Похоже, что Дарья уже не замечает, что пора бы остановиться и прекратить «кроить» себя, делая модельную и кукольную внешность. По мнению в сети, девушка не собирается останавливаться изменять себя в лучшую, как ей кажется, сторону. Как считают, Даше завтра может не понравится размер глаза, носа, уха и Пынзарь опять ляжет на операционный стол, продолжая издеваться над своим телом.

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Автор - Екатерина Браун
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