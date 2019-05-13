Спасибо за двойню? Алине Кабаевой подарили самолет за 50 млн долларов

Спортсменка была замечена при посадке на личный бизнес-джет в Санкт-Петербурге после защиты диссертации.

Известной российской гимнастке Алине Кабаевой приписывают роман в Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По информации из СМИ, 7 мая в московском центре акушерства и гинекологии Алина стала мамой в очередной раз. Если верить слухам, то у нее уже есть двое взрослых сыновей от Путина, а сейчас она вновь родила двойню – мальчиков. Во время ее госпитализации перекрыли целый этаж и выселили других беременных пациенток, чтобы информация не просочилась в СМИ.

А по итогам ее благополучных Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» Лейле Адамян – заместителю директора по научной работе центра им. Кулакова. Но на этом подарочки не закончились.

Сейчас в издание «Компромат» просочилась информация, что Алине Кабаевой подарили самолет за 50 млн долларов.Теперь избранница Владимира Путина летает на бизнес-джете Dassault Falcon 7X с бортовым номером RA-09009, самолет закреплен за ней. Джет французский, на таком же возят главу «Газпрома» Алексея Миллера. Собственно, этот небесный «майбах» приписан к парку «Газпром авиа».

12 мая, у Кабаевой был 36-й день рожденья, а утром 11 мая борт 09009 по пути из Петербурга залетел зачем-то во Внуково и направился на юг России, в сторону Геленджика-Сочи, следует 09009 из базы Planefinder.net. Возможно, праздновать в кругу близких. Владимир Путин на тех выходных залихватски играл в хоккей в Сочи (интересно, что Кабаева, спортсменка, думает о том, что президенту на коробке все поддаются). Так, что все-таки спасибо за двойню? Владимир Владимирович, похоже, оказался щедр в отношении той, кто «одарила» наше государство потомками великой спортсменки и Президента России.