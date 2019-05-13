Спасибо за двойню? Алине Кабаевой подарили самолет за 50 млн долларов

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Спортсменка была замечена при посадке на личный бизнес-джет в Санкт-Петербурге после защиты диссертации.

Известной российской гимнастке Алине Кабаевой приписывают роман в Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По информации из СМИ, 7 мая в московском центре акушерства и гинекологии Алина стала мамой в очередной раз. Если верить слухам, то у нее уже есть двое взрослых сыновей от Путина, а сейчас она вновь родила двойню – мальчиков. Во время ее госпитализации перекрыли целый этаж и выселили других беременных пациенток, чтобы информация не просочилась в СМИ.

А по итогам ее благополучных Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» Лейле Адамян – заместителю директора по научной работе центра им. Кулакова. Но на этом подарочки не закончились.

Сейчас в издание «Компромат» просочилась информация, что Алине Кабаевой подарили самолет за 50 млн долларов.Теперь избранница Владимира Путина летает на бизнес-джете Dassault Falcon 7X с бортовым номером RA-09009, самолет закреплен за ней. Джет французский, на таком же возят главу «Газпрома» Алексея Миллера. Собственно, этот небесный «майбах» приписан к парку «Газпром авиа».

12 мая, у Кабаевой был 36-й день рожденья, а утром 11 мая борт 09009 по пути из Петербурга залетел зачем-то во Внуково и направился на юг России, в сторону Геленджика-Сочи, следует 09009 из базы Planefinder.net. Возможно, праздновать в кругу близких. Владимир Путин на тех выходных залихватски играл в хоккей в Сочи (интересно, что Кабаева, спортсменка, думает о том, что президенту на коробке все поддаются). Так, что все-таки спасибо за двойню? Владимир Владимирович, похоже, оказался щедр в отношении той, кто «одарила» наше государство потомками великой спортсменки и Президента России.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Вы что творите? Жена Александра Реввы сделала пикантную фотосессию

Фотографии Анжелики Реввы выставил фотограф.

«Не хочет иметь ничего общего» или почему Киркоров отказался от сына Стоцкой?

 Певец опровергает свое отцовство по отношению к старшему ребенку Анастасии Стоцкой.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

Такими зубами только олигархов снимать. Вика Боня опозорилась некачественными винирами

 Виктория уверяла своих фанатов, что зубы у нее натуральные и не деланные, как у многих...

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Пынзарь в опасности! Бандитская ОПГ начала «прессовать» Сергея из-за новой кальянной

К этому привело расследование: после того, как мужчина открыл свое заведение, Дарья...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ