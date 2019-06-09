По стопам Панина? Майами рискует карьерой из-за гнусного контента

Сегодня, 05:19 \\ Шоу-бизнес

Интим, разврат, ноги, питьё из туфель, содомия – всё это, видят фанаты Олега прямо у него в Instagram.

«За последнюю неделю от меня отписалось 30.000 человек», - пожаловался бывший участник «Дом-2» в личном профиле Instagram. Также певец заявил, что он не такой пошлый, как думают его фанаты из-за постоянного пошлого и гнусного контента Олега.

Впрочем, певец также добавил, что не панирует меняться и будет продолжать в том же духе. Фанаты неоднозначно высказались в комментариях. Кто-то защищал и оправдывал своего кумира, а кто-то заявлял, что Олег очень сильно изменился не в лучшую сторону, что заставляет их чувствовать разочарование в музыканте.

Если судить по статистике, то с такими темпами он может догнать скандально известного Алексея Панина, от которого отвернулись почти все фанаты из-за непристойных видео. Нельзя отрицать, что Майами пойдёт по его стопам.

Майами рискует своей карьерой, над которой он так долго и упорно работал. Напомним, что парень сейчас делает больший упор на сольную карьеру музыканта, при этом продвигает своё творчество через дружбу с Амираном Сардаровым в YouTube-шоу «Дневник Хача».

В профиле музыканта можно найти множество фотографий с оголёнными девушками в непристойных позах. Также и сам Майами не остаётся в стороне и публикует своё нагое тело, прикрывая своё «мужское достоинство».


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Автор - Дарина Ваулова
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