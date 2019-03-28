«Хороша семейка! Один в стрингах - вторая без белья»: Королёва и Тарзан шокировали хейтеров

Сегодня, 04:00 \\ Шоу-бизнес

«Вообще-то, я летом хожу без белья», - написала Наташа Королёва

Пользователи сети не перестают удивляться выходкам звездной пары российского шоу-бизнеса. Наташа Королёва и Сергей Глушко на протяжении 15 лет веселят поклонников своим поведением и доводят «до ручки» завистников. Сначала все привыкали к тому, что большую часть времени муж Наташи Королёвой ходит в стрингах с голым торсом, позже мужчина стал раздеваться вовсе, прикрыв «своё достояние» шёлковым платком. Удивляться не стоит, ведь это его рабочая форма стриптизёра. Безусловно, за 15 лет поклонники Королёвой привыкли и даже полюбили избранника певицы. Глушко оказался «на одной волне» с яркой Наташей, которая любит шутить и смеяться.

Часто Королёва и Тарзан шокировали хейтеров своим поведением, зато поклонники смеялись вместе с ними. С хейтерами Королёва и Тарзан расправляются самым эффективным оружием – юмором. Недавно, Наташа Королёва решила поиздеваться над «Instagram-занудами», которые не упустили возможности вставить недовольные комментарии.

«Трусы были видны…нехорошо», «Наташа в вашем возрасте стоило бы одеваться поскромней, а то все «прелести» наружу», «Хороша семейка! Один в стрингах вторая без белья», - комментировали хейтеры.

Королёва недолго думая написала ответ: «А вы смотрю, прям в деталях рассмотрели, вообще-то я летом хожу без белья».

К счастью, большинство подписчиков Королёвой оказались с чувством юмора и оценили такую словесную перепалку.

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Автор - Ангелина Гордон
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