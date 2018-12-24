«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за его упавшего рейтинга

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление» его от канала ТНТ, слишком затянувшийся «срок службы» телеканалу и комментарии фолловеров.

Новости о том, что Comedy Club давно «отжил» свое не являются редкостью. В сети часто обсуждают, что шутки резидентов стали примитивными, пошлыми и однообразными.

Гарик Харламов уже очень давно «служит» каналу ТНТ. Недавно юморист опубликовал в свой Instagram видео с прошедшего тура. Полупустой зал буквально шокировал подписчиков мужчины. Они заявили, что востребованность шоу с каждым днем падает все ниже.

Из-за пустых концертных залов, «отдаления» юмориста от канала, пиара Гариком своих личных проектом можно сделать вывод – Харламов покинет Comedy из-за его упавшего рейтинга. Это не удивительно, ведь в последнее время мужчина «хайпит» за счет роликов Гузеевой, откровенно позабыв про ТНТ. Неужели теперь «затусит» вместе с Паниным?

Уход Харламова из шоу нередко обсуждают в сети. Судя по всему, мужчина просто не выдержит гнета аудитории, которая уже позабыла старый добрый Comedy, и покинет шоу. «Как крыса с тонущего корабля!» - констатируют злопыхатели.