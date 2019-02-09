«Надо уезжать из страны»: Разин обвинил министра спорта в побеге Дзюбы из России

«На футболе поставлена точка» из-за Кокорина и Мамаева, уверен продюсер.

Многие слышали о потасовке в Москве с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, которая обернулась для них судом и тюрьмой. Многие известные личности высказывали мнение относительно инцидента, не остался в стороне и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин - он выступал и выступает в поддержку спортсменов.

Недавно же еще один знаменитый футболист Артем Дзюба объявил, что уезжает из России, дабы продолжить карьеру за рубежом. Разин поддержал решение спортсмена и написал в своем Instagram, что футболистам уровня Дзюбы и другим людям надо уезжать из страны, ведь на футболе «поставили точку», когда посадили Кокорина и Мамаева.

Кроме того, продюсер уверен, это не последний случай, когда талантливые личности сбегают из России, а в особенности спортсмены, ведь они все находятся под угрозой. Виновником случившегося продюсер «Ласкового мая» считает министра спорта, который своими действиями «приостановил развитие футбола минимум на десять лет».