Пынзарь в опасности! Бандитская ОПГ начала «прессовать» Сергея из-за новой кальянной

К этому привело расследование: после того, как мужчина открыл свое заведение, Дарья срочно отменила свою поездку к мужу, а на расспросы о нем отвечает скорбным молчанием, вероятно Сергей «перешел дорогу» местному авторитету и не хочет втягивать жену в «разборки».

После того, как Сергей открыл новый бизнес, в семье произошел небольшой разлад. Вот уже три недели Дарья и Сергей проживают по разным странам. И даже более того, супруги резко перестали хоть как-то упоминать о существовании друг друга.

Интересно, в чем же может быть причина подобных действий, ведь Дарья «все уши прожужжала» фолловерам о том, как же она ждет того времени, когда сможет наведаться в Подольск, где мужчина и открыл новый бизнес. С того времени практически месяц прошел, а Пынзарь даже не сдвинулась с места.

На первый взгляд может показаться, что они просто поругались между собой, однако если сопоставить все факты, становится понятно, что «затишье» между супругами настало в момент открытия Сергеем кальянной.

Вполне вероятно, что ей что-то помешало, да и сама она немного «поутихла», а радости в глазах с каждым днем все меньше и меньше. Можно предположить, что с бизнесом Сергея что-то пошло не по плану. Он вполне мог связаться с каким-нибудь местным авторитетом, которому не понравилось то, что какой-то бывший участник «ДОМа-2» перешел ему дорогу и теперь его жизнь находится в опасности.

Ведь если бандитская ОПГ начала «прессовать» Сергея из-за новой кальянной, Пынзарь, как примерный муж и заботливый семьянин мог решить не втягивать жену и детей в подобное «болото» и «приказал» им не покидать страну пребывания.