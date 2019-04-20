Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Сегодня, 05:48 \\ Шоу-бизнес

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к Максиму.

В Сети уже давно обсуждают вероятный роман MOLLY (псевдоним Ольги Серябкиной) и Макса Фадеева. Поклонники певицы заметили чрезмерную близость между парой. Девушка не стесняется выражать свои эмоции и ведет себя с продюсером непосредственно и раскованно.

К тому же, на светских мероприятиях Фадеев часто появляется в сопровождении своей подопечной – Серябкиной, что тоже дает повод для слухов.

На концерт в честь Дня России, который состоялся на Красной площади, MOLLY пришла в костюме необъятных размеров. Длина брюк и рукавов пиджака значительно больше, чем требуют пропорции певицы. И, в целом, размер наряда значительно больше параметров Серябкиной.

В Сети отметили, что одежда певицы больше подходит по габаритам ее продюсеру – Максу Фадееву. На основе этого подписчики пришли к выводу, что Серябкина таким способом недвусмысленно раскрывает свой роман с Фадеевым.

Напомним, что о близких отношениях между Максом и Ольгой намекала даже бывшая участница группы «Серебро» - Елена Темникова. Она же сделала заявление о том, что все любовные интриги, в которые были вовлечены девушки коллектива, являются обычным пиар-ходом. Это дает основание к размышлениям по поводу того, что все публичные романы Серябкиной были лишь отвлекающим элементом, чтобы никто не догадался о настоящих отношениях.

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Автор - Мария Титова
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