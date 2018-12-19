Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Сегодня, 07:58 \\ Шоу-бизнес

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции с другими передачами.

В своем недавнем шоу на «Первом канале» Иван Ургант затронул тему Ивана Голунова и наркотиков. Ургант пошутил, что в сложившейся ситуации пострадали не сотрудники правоохранительных органов и Голунов, а наркоманы, которые не получили свою дозу. После этого Ургант, возможно, того не желая, публично унизил Малахова и его шоу.

Иван выразился, что без наркотиков у людей не будет настроения и куража, а из-за этого у Малахова будут скучные гости. Шоу Андрея Малахова имеет развлекательный характер и достаточно высокие рейтинги, но, видимо, Ургант считает, что гости программы страдают наркозависимостью.

Кажется удивительным, что подобные высказывания допускаются на «Первом канале». Возможно, таким образом Ургант решил насолить Малахову за то, что тот ушел с канала. Но, судя по всему, телеведущий не подумал, что унижение Андрея не останется бесследным. Генеральный директор «Первого» может не стерпеть грязи, которую вещает Иван, и уволить его. К тому же, шоу «Вечерний Ургант» устарело и не уже выдерживает конкуренции. Это происходит из-за появления новых развлекательных программ на телевидении и YouTube.

Малахов уже достаточно давно покинул «Пусть говорят», и тема его ухода со временем стихла. Между Андреем и Константином не осталось открытого конфликта, а Ургант заставляет задуматься об обратном. Его поведение выглядит неподобающим, а это может негативно сказаться на рейтинге канала.

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Автор - Анастасия Соколова
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