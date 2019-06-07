Бабка. Внучка. Два ствола. Мать Николаева могла поспособствовать краже дочери у Проскуряковой

Сегодня, 03:16 \\ Шоу-бизнес

Как сообщают СМИ, Светлана Митрофановна была против брака Игоря и Юлии. Вероятно, именно она настояла на «дележке» ребенка и разладе в отношениях пары.

Ранее стало известно, что Игорь Николаев выкрал у жены дочь Нику и долгое время находился с ней в Юрмале. Вероятнее всего, из-за многочисленных слухов об алкоголизме, тирании и изменах со стороны Игоря, Юлия решила расстаться с композитором, а тот в отмеску похитил их ребенка.

Мать Николаева могла поспособствовать краже дочери у Проскуряковой. Как сообщали СМИ, Светлана Митрофановна была против брака Игоря и Юлии. Вероятно, именно она настояла на похищении Ники у Проскуряковой. Музыкант очень любит свою мать и вряд ли будет перечить ей в таком преклонном возрасте.

Видимо, новая любовь музыканта настолько не полюбилась деспотичной матери Игоря, раз она захотела лишить ее ребенка. Всю эту историю можно назвать на лад популярного фильма – Бабка. Внучка. Два ствола. Даже взгляд на фото Светланы Митрофановны излучает строгость и власть. Судя по всему, даже в возрасте 59-и лет музыкант не смог пойти против воли матери.

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Автор - Валерия Кирсанова
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