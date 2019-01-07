На молоденьких потянуло? Измены Преснякова довели Подольскую до хирургического стола

Об этом говорят кардинальные изменения во внешности 37-летней Натальи, отчаянно пытающейся вернуть молодость, чтобы сохранить семью с 51-летним ловеласом.

Как известно, измены со стороны Преснякова имели место быть в его прошлых браках, например, с Кристиной Орбакайте, не пожелавшей в своё время мириться с неверностью музыканта. Теперь же на собственной шкуре ветреность супруга, по всей видимости, оценила и третья жена музыканта Наталья Подольская, которую именно нежелание делить супруга с более молодыми соперницами могло довести до хирургического стола.

Как рассказывала сама Наталья, отношения с Владимиром у неё завязались в то время, когда тот был женат на Елене Ленской, что его самого, видимо, особо не смущало. Поэтому в неверности 51-летнего ловеласа, которого с лёгкостью может потянуть на более молоденьких девушек, ей, видимо, сомневаться приходится. Несмотря на то, что оба супруга старательно создают в социальных сетях картинку идеальной и счастливой семьи, отношения между ними явно не так хороши, как они пытаются показать поклонникам. Подольская, осознавая ветреную природу своего вечно молодого душой и телом мужа, старается ему соответствовать и бороться с увядающей красотой. Но всё безуспешно.

Как отмечают поклонники, 37-летняя Наталья в отчаянных попытках вернуть молодость изменила свою внешность до неузнаваемости. Видимо решив не ограничиваться уколами красоты, певица прибегнула к ринопластике, что также не ускользнуло от бдительных поклонников.

Впрочем, по мнению пользователей Сети, пока в этой битве с возрастными изменениями 37-летняя Подольская явно проигрывает, потому что даже полное избавление от мимических морщин не помогло ей вернуть былую красоту.