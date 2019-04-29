«Очко от Волочковой»: Утяшева восхитила фанатов «бомбическим» исполнением шпагата

Сегодня, 07:07 \\ Шоу-бизнес

Олимпийская гимнастка заставила поклонников «подтирать слюни» от увиденной растяжки супруги Павла Воли.

Знаменитая олимпийская чемпионка, по совместительству ведущая, ляйсан Утяшева вновь поразила пользователей своими умениями. Как известно, девушка и её супруг — комик Павел Воля — ведут блог в сети, направленный на здоровый образ жизни.

На этот раз в своём Instagram девушка поделилась видео с несколькими упражнениями на ноги и пресс. Делая махи ногами в воздухе гимнастка исполняла поперечный шпагат, что очень поразило фанатов Ляйсан.

В комментариях под видео многие хвалили огромный труд Утяшевой, ведь это очень сложно постоянно поддерживать форму после двух родов. Ляйсан восхитила фанатов «бомбическим» исполнением шпагата, также выражали слова благодарности гимнастке за то, что она постоянно делится полезными упражнениями и советами с женщинами.

Впрочем нашлись и те, кто сравнил олимпийскую чемпионку с Прима-балериной Анастасией Волочковой и её знаменитом шпагатом. «Берёт очко от Волочковой», «Волочкова отдыхает!!!», - писали подписчики в комментариях, восхищаясь грацией Ляйсан.


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Автор - Дарина Ваулова
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