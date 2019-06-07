Спасти нельзя помиловать. Шепелев поможет «врагам» ради единоличного владения загородным домом Фриске

Такое развитие ситуации можно предположить после того, как Шепелев предложил родителям Жанны Фриске выкупить их доли в загородном доме, который они унаследовали от дочери. Деньги можно будет потратить в счет уплаты долгов за лечение певицы.

15 июня наступит четвертая годовщина со дня смерти Жанны Фриске. Однако скандалы в ее семье не утихают до сих пор. Отец ребенка Жанны – Дмитрий Шепелев враждует с родителями певицы.

В связи с тем, что с благотворительного счета, на котором хранились деньги на лечение Фриске, исчезли деньги, суд обязал наследников певицы выплатить долг. Сумму в 21 млн рублей разделили на равные части между отцом, матерью и сыном Жанны.

Жанна Фриске с мамой

Родители певицы сейчас не в состоянии рассчитаться с долгами. Однако их «враг» Дмитрий Шепелев предложил своеобразную помощь. Ведущий предложил чете Фриске выкупить их доли в загородном доме Фриске, который достался им в наследство от дочери. Ведь имущество хотят конфисковать в счет уплаты долга. Сам Шепелев также имеет долю во владении особняком.

Ситуация разворачивает для ведущего благоприятным образом. При удачном стечении обстоятельств он сможет заполучить право единоличного владения домом Фриске. Ведь долю своего сына Платона он уже выкупил с помощью близкого друга.

Какую часть головоломки выберут родители – имущество спасти нельзя или помиловать Шепелева и пойти ему навстречу? Никто из родителей Фриске комментариев на данную тему не давал. Однако отец певицы, Владимир Фриске, из-за неприязни к отцу внука, а также ради сохранения прав на загородный дом, может отвергнуть предложение. Недавно мужчина заявлял о готовности продать имя певицы. Родители Фриске смогут позволить благотворительному фонду использовать имя, образ, песни Жанны, что покроет счет долга.