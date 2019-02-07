Алкотуса для кормящей? Родившая Лопырева «пропала» в запойных вечеринках

Сегодня, 08:41 \\ Шоу-бизнес

Это обсуждают в сети. Девушка постоянно публикуют фотографии с тусовок, где «морем» льется алкоголь, хотя только в феврале этого года Виктория впервые родила.

Виктория Лопырева известная как телеведущая и фотомодель. На данный момент она вместе с мужем проживает за границей. Хоть и маленькому сыну от Игоря Булатова сейчас всего 5 месяцев, девушка не отказывает себе в удовольствиях жизни.

Судя по Instagram, родившая Лопырева “пропала» в запойных вечеринках. Женщина постоянно публикует фотографии со светских тусовок и демонстративно снимает льющийся в ее бокал алкоголь. Странно, ведь еще совсем недавно Виктория утверждала, что ныне не принимает спиртные напитки.

Данное поведение совершенно непонятно поклонникам телеведущей. А как же грудное кормление? Или это алкотусы для кормящих? Спиртные напитки в период лактации строго запрещены медиками. Сложно предположить, как такое вскармливание может отразиться на маленьком сыне фотомодели. А как на эти вечеринки реагирует ее муж Игорь Булатов? Вряд ли какому-то мужчине понравится, если его жена после родов резко начнет «пропадать» на сомнительных вечеринках.

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Автор - Валерия Кирсанова
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