Алкотуса для кормящей? Родившая Лопырева «пропала» в запойных вечеринках

Это обсуждают в сети. Девушка постоянно публикуют фотографии с тусовок, где «морем» льется алкоголь, хотя только в феврале этого года Виктория впервые родила.

Виктория Лопырева известная как телеведущая и фотомодель. На данный момент она вместе с мужем проживает за границей. Хоть и маленькому сыну от Игоря Булатова сейчас всего 5 месяцев, девушка не отказывает себе в удовольствиях жизни.

Судя по Instagram, родившая Лопырева “пропала» в запойных вечеринках. Женщина постоянно публикует фотографии со светских тусовок и демонстративно снимает льющийся в ее бокал алкоголь. Странно, ведь еще совсем недавно Виктория утверждала, что ныне не принимает спиртные напитки.

Данное поведение совершенно непонятно поклонникам телеведущей. А как же грудное кормление? Или это алкотусы для кормящих? Спиртные напитки в период лактации строго запрещены медиками. Сложно предположить, как такое вскармливание может отразиться на маленьком сыне фотомодели. А как на эти вечеринки реагирует ее муж Игорь Булатов? Вряд ли какому-то мужчине понравится, если его жена после родов резко начнет «пропадать» на сомнительных вечеринках.