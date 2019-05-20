Верни законному владельцу! Петросян засудит Брухунову из-за переписанных на нее квартир

Сегодня, 05:40 \\ Шоу-бизнес

Подобный вывод напрашивается сам собой, ведь две квартиры, переписанные на Татьяну во время отношений, по-прежнему находятся в ее собственности, разумеется Евгений Ваганович захочет любым способом вернуть себе честно нажитое имущество.

Как ранее стало известно, Евгений Ваганович – человек, не скупой на подарки. Ведь своей бывшей пассии мужчина подарил две квартиры в Москве, общая стоимость которых составляет около 280 миллионов рублей.

Татьяна Брухунова – ассистентка юмориста вмиг улучшила свое благосостояние благодаря щедрому поклоннику, в дар от которого она получила сначала пятикомнатную квартиру в Хамовниках, а затем 77-метровую «трешку» с высокими потолками.

А сейчас, после того, как пара распалась, Петросяну предстоит поломать голову, как же вернуть в собственное пользование элитную недвижимость в центре Москвы.

Наверняка Петросян засудит Брухунову из-за переписанных на нее квартир, вот только будет ли от этого прок? Ведь юморист переписал имущество на любовницу, когда находился в здравом уме и светлой памяти. И по закону квартиры теперь принадлежат именно Татьяне, вряд ли она захочет расставаться с «легкой добычей».

Ведь сразу стало ясно, что ни о какой «чистой» и взаимной любви не могло быть и речи, учитывая разницу в возрасте между Татьяной и Евгением.

Теперь то стало ясно всем, включая Евгения Вагановича, что хитрой и алчной ассистенткой юмориста двигала только корысть.

Хотелось бы сказать Татьяне, верни законному владельцу его непосильным трудом нажитое имущество. Ведь ничего не дается просто так, а за все в этой жизни нужно платить.

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Автор - Елизавета Маврина
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