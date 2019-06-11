Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради пиара.

Известный за счёт скандалов Алексей Панин недавно снова удивил общественность непристойным видео. По словам актёра, эти ролики были украдены хакерами с его компьютера.

Комик Гарик Харламов опубликовал в своём Instagram видео-ответ на угрозы актёра прекратить шутить про него. В нём была отыграна сцена с собакой, которую дразнят ногой. Все прекрасно понимают при чём тут животное и ступня. Однако пользователи стали сомневаться о намерениях «Бульдога» просто пошутить, считая, что за данной перепалкой стоит коммерческий план двух артистов.

По словам пользователей сети, Панин затеял умышленную рекламу самому себе в виде распространения видео с пометкой 18+, а также издевательств знаменитого резидента Comedy Club.

К тому же стоит отметить, что в первой половине 2019 года Алексей планировал представить общественности дебютный фильм собственного производства «Я вернулся». Об этом актёр начал активно говорить, когда по всему интернету разлетелось новое скандальное видео с его участием.

Представить к свету киноленту ему не удалось, потому что работающий с ним голливудский оператор требует выкуп за отснятые материалы — по утверждениям самого Алексея. Впрочем, некоторые пользователи и друзья артиста уверены, что Панин — гениальный актёр. За маской скандального извращенца он скрывает вполне адекватного и умного человека, ведь чёрный пиар — тоже пиар. К тому же у него это отлично получается.

Теперь посмотреть дебютную киноленту будет интересно многим, ведь созданный ажиотаж и внимание к личности Панина снова возрос. Продолжение... Верни законному владельцу! Петросян засудит Брухунову из-за переписанных на нее квартир Подобный вывод напрашивается сам собой, ведь две квартиры, переписанные на Татьяну во время отношений, по-прежнему находятся в ее собственности, разумеется Евгений Ваганович захочет любым способом... Будет ли фильм нормальным и интересным или же общественность ждёт новые «развлечения» Алексея - ноги, деньги, два ствола? Впрочем, сюжет творения актёра завязан на криминале, в свойственной ему манере.



