Малахов поможет? Николаев и Проскурякова могут встретиться на «Первом канале» ради «дележки» ребенка

Снимок Игоря с гримерной «Первого федерального», бесконечные слухи о проблемах в семье, похищение композитором ребенка – все это указывает на возможное участие семейной пары в программе, чтобы расставить все точки.

Ранее стало известно, что Игорь обманным путем выкрал маленькую Нику у жены и долгое время был с ней в Юрмале. Совсем недавно в Instagram Проскуряковой также появились снимки ребенка, только, видимо, девочка не очень рада быть с мамой. На видео она пишет про родителей, приговаривая «папа и Юля», то есть к маме она обращается по имени, что кажется крайне странным.

В отмеченных снимках Instagram Николаев засветился в компании девушки-визажиста и Дмитрия Диброва. Местоположение гласит – Первый канал. Есть основания полагать, что Игорь и Юлия могут встретиться на ток-шоу ради «дележки» ребенка. Видимо, Малахов поможет?

Это неудивительно, ведь вряд ли пара сможет определить судьбу Ники самостоятельно. Вероятно Николаев и Проскурякова решили наконец заявить о своих проблемах во всеуслышание, так как серьезность их уже зашла слишком далеко. Скорее всего, участие в программе поможет семейной паре расставить все точки, услышать мнение друг друга и трезво подойти к вопросу дальнейшей судьбы дочери.