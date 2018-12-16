Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Голливудская, но ненастоящая улыбка Прохора Шаляпина – его отличительная черта, которой он хвастается буквально на всех фотографиях. Певец давно сделал себе идеально белые зубы, поэтому не стесняется демонстрировать их при каждом удобном случае. Но далеко не всех поклонников впечатляют его изменения. Многие считают, что «слепящий глаза» белый цвет улыбки не к лицу Шаляпина, а, наоборот, портит его. Слишком неестественно и дешево – комментаторы, в основном, придерживаются именно этого мнения.

Под очередным фото неизвестная подписчица также отреагировала на его улыбку весьма «остро» и написала, что видит «унитазы во рту». Сам Прохор позиционирует себя как добродушную личность, но все равно не сдержался и не менее яростно ответил на комментарий. Деревянный уличный туалет во рту – Прохор не на шутку «разошелся» в своих выражениях.

Почему Шаляпин, как обычно, не пропустил мимо ушей подобное высказывание. Возможно, он срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной. После нашумевшей передачи «На самом деле» пара может даже расстаться. На всю страну артист признался Цымбалюк-Романовской в своих изменах, но она практически никак на это не отреагировала. Скорее всего, серьезный разговор состоялся без камер наедине.

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Автор - Александра Рождественская
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