Тарзан и русалка - не пара? Королёва и Николаев уже не скрывают свою близость

На это указывают улучшения в общении бывших супругов, неоднозначные намёки и знаки внимания между «возлюбленными».

Не так давно у певицы состоялся релиз песни «Символ юности». Несмотря на то, что Королёва во всеуслышание называет именно себя символом юности целого поколения, значение этой песни может оказаться куда глубже и сокровеннее для певицы. Судя по всему, спустя годы семейной жизни с Глушко певица осознала, что её юные годы и тёплые чувства принадлежат совершенно другому человеку – Игорю Николаеву.

«Эти жёлтые нежные цветы - наш символ юности, их мне на счастье ты подарил. … Ты помнишь, как всё это было? Такое забыть нельзя» - поёт в своей новой песне 46-летняя Королёва.

Безусловно в песне она не называет того самого, кого не может забыть, однако не сложно понять, кто же в юности одарил её «нежными жёлтыми цветами», исполнившими мечты начинающей артистки. По всей видимости, речь идёт о её первом настоящем хите «Жёлтые тюльпаны», подаренном Игорем Николаевым в самом начале её карьеры.

Стоит отметить, что и Николаев не бездействует. Поведение композитора даёт поводы думать, что для него Наташа Королёва не осталась в далёком прошлом, а медленно входит в его жизнь вновь. Так, в день рождения бывшей супруги артист опубликовал запись с её выступлением и тепло поздравил её на глазах у огромного числа подписчиков. Королёва в свою очередь поблагодарила «маэстро» и напомнила, кто подарил ей главные хиты. Короткую беседу артистов тяжело было назвать банальным обменом любезностями, в связи с чем у поклонников закрались подозрения, что прежние чувства у них всё ещё не угасли.

Примечательно и то, что всё реже в социальных сетях певец делится снимками своей супруги Юлии Проскуряковой, предпочитая, видимо, проводить свободное время лишь с дочерями. В то же время Тарзан и «русалка» Королёва, видимо, также оказались не парой. Между супругами растёт градус напряжения, а их брак, как полагают поклонники, буквально трещит по швам.

Неужели, пара Наташи Королёвой и Игоря Николаева, радовавшая глаз поколения 90-х годов, решила больше не скрывать свою близость и вновь воссоединиться спустя практически два десятка лет?