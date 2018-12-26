«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской львицей.

Известный телеведущий Андрей Малахов женат на издательнице Наталье Шкулевой. В браке у Андрея и Натальи родился сын. Несмотря на супругу и ребенка, слухи о романах Малахова ходят до сих пор.

Недавно Малахов поделился новой публикацией в своем Instgram-аккаунте. На фотографии телеведущего целует в щеку экс-жена американского миллионара Стефана Ашкенази - Гога Ашкенази. Андрей буквально светится от счастья на снимке. В подписи к фотографии Малахов рассказал, что подошел к Гоге Ашкеназе и признался, что всегда ждет от нее новых фотографий в Instagram. Также он написал, что наградой вечера для него стал поцелуй в щеку от светской львицы. Ниже телеведущий поставил хештег: «Наташа, прости».

Фанаты посчитали, что Малахов изменяет жене с Гогой. «Малахов на седьмом небе от радости! Видно, что нравится. Как его жена терпит?», «Изменяет жене и даже не скрывает! Совсем стыд потерял», – негодуют пользователи. Видимо, Андрей совсем перестал скрывать роман с предпринимательницей, раз позволяет себе выкладывать подобные фото и не стесняться восхищения девушкой.