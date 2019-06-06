Сердце не выдержит? Родные Алибасова избавят его от мучений – сеть

Отсутствие полноценной жизни у Бари после выписки, уклонение родственников от ухода за музыкантом, а также желание родни избавить его от страданий может подтолкнуть их на ужасный поступок.

Прошло не так много времени с тех пор, как просторы сети всколыхнула новость о том, что Бари Алибасов оказался на грани жизни и смерти. Дело в том, что мужчина якобы перепутал обычный сок со средством для прочистки труб, в результате чего получил сильнейшие ожоги желудка и пищевода. Сейчас мужчина находится в тяжелом, хотя и стабильном состоянии. Врачи поместили музыканта в медикаментозную кому, с целью защитить его организм от нежелательных последствий, но сам Бари не спешит ее «покидать».

Врачи опасаются, что последствием ожога послужит еще и ужасный отек легких, который частенько сопровождает химические ожоги.

Пользователи сети считают, что нерадивые родственники Алибасова избавят его от мучений. Только вот не известно, это будет во благо самому музыканту или же его родным?

Ими может двигать вовсе не жажда облегчить страдания Бари, а их нежелание тратить время на уход за ним, ведь если Алибасов и придет в себя, то он не только никогда не сможет жить полноценной жизнью, он даже питаться самостоятельно не сможет, что значительно усложнит жизнь его родственникам.

Всем известно, насколько натянутые были отношения между Алибасовым и родственниками его жены Лидии. Вполне вероятно, что они могут настолько «промыть мозг» своей родственнице, что она без раздумий согласится «отпустить» Бари в мир иной.