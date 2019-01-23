Эмин меж двух огней! Отец певца не признал его новую жену

Сегодня, 20:01 \\ Шоу-бизнес

По слухам, Гавриловой даже «закрыли дорогу» на родину мужа.

 По сообщению инсайдеров, отец Эмина Агаларова не признал новую супругу сына Алену Гаврилову. Араз даже не явился на свадьбу молодой пары, тем самым подчеркнув свои серьезные намерения развалить брак.

Известно, что причиной такого отношения Агаларова-старшего стала прошлое Гавриловой. Араз заявил, что девушке с такой репутацией в их семье не место. Однако, чем именно Алена подпортила себе «резюме» пока не понятно. Гаврилова была победительницей в конкурсе «Мисс Мордовия», состояла в браке с олигархом Рустамом Тарико, от которого родила сына — мальчику уже 11 лет.

Очевидно, что Эмин находится меж двух огней. Певец любит свою избранницу и готов завести с ней семью, но ультимативные меры отца могут заставить его отказаться от личного счастья. По слухам, Агаларов-старший уже разорвал все финансовые отношения с сыном и в одно мгновенье вытеснил Эмина из семейного бизнеса. Кроме того, по информации инсайдеров, президент Азербайджана и по совместительству бывший тесть Араза запретил жене Эмина въезд в республику.  

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Автор - Андрей Фролов
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