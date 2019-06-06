«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

Сегодня, 17:11 \\ Шоу-бизнес

Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

 До недавнего времени Игорь Николаев оставался любимцем многих россиян. В социальных сетях певец показывал семейную идиллию вместе с женой Юлией и Проскуряковой и дочерью Вероникой. Тем не менее, сейчас фанаты с волнением наблюдают и пытаются понять, что на самом деле происходит между супругами. Ходят слухи, что исполнитель бросил жену, а потому и уехал в Латвию, забрав с собой трехлетнюю наследницу.

Между тем, пользователи сети находят этой теории все больше и больше подтверждений. Так, многие из них заметили, что дочка Николаева стала выглядеть неухоженно, поэтому и обвинили его в том, что он о ней не заботится.

«Берите пример с читы Пугачёвой и Галкина. Объясните вашей жене, что нужно ухаживать за ребенком, расчесывать волосы, одевать красиво», - написала одна из фанаток, на что получила ответ другой, - «Так они же сейчас вместе не живут, и дочка с Николаевым. Не понимает мужик, что о девочке нужно по-особенному заботиться». «Забрал и забыл», - подытожил один из комментаторов.

 Судя по всему, певец не заботится о «похищенной» у жены дочке, потому что просто не понимает, что должен делать. Тем не менее, хотя он, похоже, мало заботится о ее внешности, он все же старается всегда ее развлекать и занимать. Поэтому накануне девочка прошла свой первый урок с инструктором по гольфу.

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Автор - Мартина Корф
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