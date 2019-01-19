Вероника здорова? Игорь Николаев может скрывать «особенность» дочери

Сегодня, 16:05 \\ Шоу-бизнес

Внешность ребенка намекает на возможный недуг, о котором никому ничего было неизвестно.

Певец и композитор Игорь Николаев всегда с удовольствием показывает снимки вместе со своей младшей дочерью Вероникой. Несмотря на то, что ребенок уже учиться игре на пианино и иностранным языкам, знаменитость может скрывать «особенность» своей дочери, которая связана с недугом.

Все дело в том, что черты лица Вероники схожи с теми детьми, которые страдают от синдрома Дауна. Подобный недуг имеется у сына Эвелины Бледанс, однако она успешно справляется с воспитанием мальчика. Вероятно, это удалось и Николаеву, потому вместо того, чтобы рассказывать о проблеме широкой общественности, он решил оставить это в тайне. Проблема лишь в том, что внешность ребенка ему скрыть не получиться. Она и позволяет размышлять по этому поводу.

Ранее различные СМИ попросту говорили, что ребенок Николаева «не очень красивый», однако проблема может оказаться куда глубже, если действительно выяснится, что Вероника нездорова. Тем не менее, ожидать, что Николаев выступит по этому поводу с заявлением явно не стоит, ведь если знаменитый музыкант мог скрывать ее недуг до этого дня, то ему не составит труда делать это и в дальнейшем.

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Автор - Виталий Малина
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