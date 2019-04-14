«Совсем не детская история»: Шепелев не может смириться со смертью Фриске

Об эпизоде из фильма «Привидение» телеведущий, видимо, вспомнил не просто так.

15 июня этого года исполнится четыре года, как умерла певица Жанна Фриске. Некоторые фанаты до сих пор подозревают, что Дмитрий Шепелев никогда не любил Жанну, а лишь использовал ради достижения собственных целей. По их мнению, телеведущий пользовался добротой и щедростью певицы, которая не скупилась на подарки для своего возлюбленного. Возможно, такое мнение у поклонников сложилось за это время лишь потому, что Шепелев практически никогда не делился с фанатами своими чувствами и переживаниями по поводу смерти близкого человека.

Однако новая публикация Дмитрия все-таки указывает на то, что ведущий тяжело переживает потерю любимой женщины и до сих пор не может смириться со смертью Фриске. Недавно Шепелев рассказал, что имел возможность вместе с сыном поучиться гончарному мастерству. Телеведущий признался, что во время работы с глиной думал вовсе о другом – об эпизоде с известного фильма «Призрак». «Я, конечно, не стал говорить, что во время работы думал не о глиняной свистульке, а об эпизоде из фильма «Призрак», но это уже совсем не детская история». В комментариях подписчики тут же отметили, что речь идет о мелодраме 1990 года под названием «Привидение». Действительно, именно там есть эпизод, где влюбленные осваивают гончарное мастерство.

«Да фильм такой прям в самое сердце. И понять могут те, кто потерял любимых», - пишут в комментариях пользователи. Вероятно, Дмитрий вспомнил о фильме не просто так - мелодрама, вероятно, ассоциируется у Шепелева с Жанной. Возможно, некогда Дмитрий смотрел эту кинокартину вместе с певицей. Кроме того, трагедия в жизни телеведущего как будто повторяет сюжет фильма. По сюжету мелодрамы, героиня теряет возлюбленного, который в итоге становится призраком. Слова знаменитости наводят на мысли, что накануне годовщины смерти Фриске Шепелев прокручивает в голове все самые яркие моменты, напоминающие ему о Жанне, и никак не может забыть о ней.