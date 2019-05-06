Целлюлитная ярость! Пынзарь напугала фанатов ногами без фотошопа

Сегодня, 01:46 \\ Шоу-бизнес

«Страшно даже представить, что было до хирургов?!» - пишут пользователи Даше под новым видео в Instagram.

Новое видео в Instagram Дарьи из Стамбула взбудоражило пользователей. Девушка снялась в замедленной съёмке во время прыжков под популярную песню Дима Билана в коротких шортах.

Фанаты Даши говорили ей комплименты по поводу стройной фигуры и оригинальности видео. Пынзарь отвечала им взаимностью. Однако нашлись и те, кто начал говорить о, якобы, целлюлитной ярости и вида ляжек девушки без фотошопа.

Пынзарь, можно сказать, напугала фанатов своим истинным видом без применения фоторедактора, ведь в полный рост Даша публикует лишь «обработанные» фотографии и редкие видео «под нужным углом».

Хейтерам девушка отвечала с юмором и без оскорблений, не принимая критику близко к сердцу. Подписчики бывшей участницы «Дом-2» часто критикуют её за всевозможные недостатки фигуры.

По словам самой Даши, сейчас она не видит в себе изъянов и гордится своей фигурой, ведь она счастливая мать двоих детей. Также стоит отметить, что Пынзарь сделала несколько пластических операций: увеличение губ, груди и коррекцию геометрию лица.


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Автор - Дарина Ваулова
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