Затыкают рот деньгами? Тимати игнорирует арест Голунова из-за «друзей» у власти

Так считают пользователи Сети, отмечающие, что глава Black Star, в отличие от прочих медийных личностей, продолжает избегать любых упоминаний ареста журналиста.

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова создало огромный общественный резонанс. К критике действия правоохранительных органов присоединились видные медийные личности, в том числе рэперы Баста, Noize MC, Оксимирон и Face. Однако основатель лейбла Black Star, демонстративно симпатизирующей действующей власти и называющий президента своим лучшим другом, как ни странно продолжает отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит.

Неужели, самый брутальный патриот из числа отечественных рэп-исполнителей испугался своих «друзей» у власти? Впрочем, ключевую роль в этом вопросе мог сыграть не только страх, но и деньги, как предполагают пользователи Сети.

«Лезгинка на столе в курточке армани. Тупые бэк-эмси продались с потрохами» - припомнили пользователи слова покойного Децла, который в отличие от своего коллеги не боялся идти против власти.

Не побоялись и другие рэп-исполнители. В поддержку журналиста высказался даже Василий Вакуленко, чем немало удивил своих поклонников. Не секрет, что ранее Басту на пару с Тимати причисляли к провластным звёздам, но это, видимо, всё же не помешало ему внять голосу разума и заговорить о несправедливости, настигшей журналиста «Медузы».

Но торжество справедливости, судя по всему, пока бессильно перед деньгами, которыми рэперу могут затыкать рот за молчание, и «друзьями» из верхушки власти, не обрадовавшихся такому широкому освещению дела СМИ.