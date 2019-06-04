Панин поразил интернет возможностями тела. Одна нога здесь — другая там

Сегодня, 10:45 \\ Шоу-бизнес

Женские ножки — очередное увлечение актёра, которое он показал в «новой серии» своих причудливых похождений.

3 июня на анонимном сайте «Двач» появилось видео с Алексеем Паниным, на котором тот «отдыхает» с неизвестной девушкой. Правда, в кадре не видно лица спутницы актёра, только часть ноги и пятка. Где находятся другая часть ступни девушки, читатель может догадаться сам.

Такими «возможностями» своего тела актёр поразил уже ко многому привыкшую интернет-аудиторию и породил много поводов для шуток. «Одна нога здесь, другая там», - говорят про инцидент в сети.

На записи отчётливо видно лицо Панина, так что в подлинности видео почти не остаётся сомнений. Правда, в интервью Russia News актёр заявил, что не знает ни о каком видео:

«Я действительно не понимаю, о каком видео с ногой все говорят… Какое видео? Какая нога? Я вообще сейчас на репетиции и мне точно не до каких ног, извините».

Алексей мог бы попытаться откреститься тем, что его лицо было подменено нейросетью, специально созданной для «надевания» лица знаменитостей на актёров фильмов для взрослых. Однако, эта программа не может «нарисовать» татуировку, которую отчётливо видно на актёре.

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Автор - Ефим Симокайтис
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