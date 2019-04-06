«Ущербные и убогие»: Волочкова может сесть за оскорбление властей Анапы

Сегодня, 15:00 \\ Шоу-бизнес

Скандальная балерина забыла о недавно принятой статье, которая может стоить ей свободы.

Скандал с возможной отменой концерта Анастасии Волочковой в Анапе обсуждают с момента заявления со стороны мэра города Юрия Полякова, который высказался о решении отменить выступление балерины. Он отмечал, что трата денег из бюджета на ее концерт не соответствует «целям в отрасли культуры». «Ответка» от Волочковой не заставила себя долго ждать, но теперь из-за своего жаркого заявления балерина может сесть за оскорбление властей.

Комментарий к серии фотографий, сделанных после приезда Анастасии в Анапу, наполнен различного рода колкостями в сторону властей. В том числе Волочкова считает, что чиновники курортного города «ущербные и убогие», а также «не имеют своего имени». Несмотря на то, что пальцем ни на кого звезда не указывает, сложно не догадаться, кого она имеет в виду.

По всей видимости, Волочкова совсем позабыла, в какой стране живет и зарабатывает деньги. Недавно утвержденная статья за оскорбление представителей власти вполне может быть применена и к Анастасии. Скандалистке остается лишь надеяться на то, что местные чиновники не злопамятные, потому как сейчас у них есть все основания для того, чтобы пойти в суд.

Волочковой же явно не привыкать с кем-то судиться. Более того, для себя она это использует, как пиар. Возможно, в мэрии это также понимают, потому и не торопятся подавать иск в отношении зарвавшейся балерины.

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Автор - Виталий Малина
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