На «кастинг» к Панину? Лобода «засветила» бесконечные ноги в странном танце

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

Одинаковая поза и схожие движения выдали в певице «фанатку» нового творчества актёра.

 Ни для кого не секрет, Алексея Панина едва можно назвать адекватной личностью: скандальные выходки, провокационные съёмки и шокирующие увлечения. А недавно актёр и вовсе поразил публику возможностями своего тела: вульгарные снимки обнажённого Панина с ногами спутницы внутри мужчины буквально взбудоражили общество. Однако, не успели все отойти от нового «хобби» Алексея, как, судя по всему, уже готовится продолжение серии причудливых «похождений» актёра. Так, Светлана Лобода поделилась в соцсети неоднозначным роликом: певица не только «засветила» бесконечные ноги в странном танце, но и буквально скопировала провокационные движения актёра.

 Судя по всему, Лобода решилась пойти на «кастинг» к Панину. Не исключено, что таким поведением артистка решила привлечь внимание актёра, однако, возможно, подобная выходка певицы является продуманным ходом пиар-кампании. К слову, на днях Светлана презентовала новый клип на песню «Пуля-дура» и, вероятно, рейтинги ролика не превзошли ожиданий. Так или иначе, а такими выходками Лобода рискует не столько завлечь новую аудиторию к своему творчеству, сколько запятнать и без того не «радужную» репутацию.

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Автор - Лера Тихомирова
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