Собаку с собой заберёт? Панина поместят в психиатрическую лечебницу

Общество уверено в этом, ведь наркомания, алкоголизм, нападение на полицейских и страсть к извращениям говорят о его неадекватности.

Алексей Панин снова «взорвал» сеть новым эпатажным видео с эротическим подтекстом. По словам скандального актёра, это видео выкрал хакер, который взломал его компьютер. Сам артист признавался, что снимал этот ролик ради защиты однополых отношений.

Общественность планирует создать новую петицию, чтобы отправить Панина на принудительное лечение.

Ранее артист, за плечами которого роли в более 90 кинокартинах, признавался, что употреблял наркотики. Публика уверена, что даже сейчас он продолжает их употреблять из-за скандальных выходок Алексея. Употребление алкоголя он никогда и не скрывал.

Пользователи утверждают, что Панина поместят в психиатрическую лечебницу. Ранее россияне начали сбор подписей, чтобы отправить на принудительное лечение Алексея Панина, снявшегося в непристойных видео эротического содержания.

Однако этого не случилось, потому что у людей не было достаточно доказательств, что он может навредить здоровью окружающих из-за психических отклонений.

Актёр нападал на свою бывшую жену и дочь, по словам Юлии. Экс-супруга Алексея показывала руки с огромными синяками. Гематомы были обнаружены и на теле девочки. Также стоит добавить, что его задерживала полиция за нападение на участковых, которые охраняли его дочь.

Многим известно о его, так сказать, страсти к собакам, потому нельзя отрицать, что собаку Алексей заберёт с собой ради «веселья». Впрочем, врачи ему вряд ли позволят сделать это.



