«Мало не покажется!» – Панин может рассказать "голубые" подробности про Харламова

Алексей грозится раскрыть компромат на Гарика и других резидентов Comedy Club.

Недавно сети поразил очередной скандал, «главным героем» которого стал Алексей Панин. В Интернете появилось очередное видео интимного характера, на котором актер «развлекся», так сказать, с чужой ногой. Пользователи были шокированы таким поведением мужчины, но это уже не первая его выходка. По словам Панина, он свободный человек, поэтому имеет право делать что-угодно и с кем-угодно.

После инцидента некоторые звезды отреагировали на странное поведение, в том числе Гарик Харламов. Он добавил на свою страницу в социальной сети Instagram ряд фотографий ряд скандальных фотографий, подписав их весьма двусмысленно. Ничего удивительного, «Бульдог» привык троллить своих коллег и выставлять на посмешище.

Данный поступок взбесил Панина, и в адрес Харламова «полетели» угрозы. «Мало не покажется!» – гневу Алексея не было границ.

Судя по словам актера, Панин может рассказать «голубые» подробности про Харламова и его друзей из комедийного шоу. «Бульдога», Волю, Батрутдинова и других неоднократно подозревали в нетрадиционных связях с мужчинами, а так как Алексей уже практиковал однополые отношения, то вполне может знать пикантные подробности про артистов. Видимо, у него все-таки есть компромат на Гарика, и он может уничтожить его карьеру и личную жизнь.