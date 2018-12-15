«Мало не покажется!» – Панин может рассказать "голубые" подробности про Харламова

Сегодня, 18:28 \\ Шоу-бизнес

Алексей грозится раскрыть компромат на Гарика и других резидентов Comedy Club.

Недавно сети поразил очередной скандал, «главным героем» которого стал Алексей Панин. В Интернете появилось очередное видео интимного характера, на котором актер «развлекся», так сказать, с чужой ногой. Пользователи были шокированы таким поведением мужчины, но это уже не первая его выходка. По словам Панина, он свободный человек, поэтому имеет право делать что-угодно и с кем-угодно.

После инцидента некоторые звезды отреагировали на странное поведение, в том числе Гарик Харламов. Он добавил на свою страницу в социальной сети Instagram ряд фотографий ряд скандальных фотографий, подписав их весьма двусмысленно. Ничего удивительного, «Бульдог» привык троллить своих коллег и выставлять на посмешище.

 

Данный поступок взбесил Панина, и в адрес Харламова «полетели» угрозы. «Мало не покажется!» – гневу Алексея не было границ.

Судя по словам актера, Панин может рассказать «голубые» подробности про Харламова и его друзей из комедийного шоу. «Бульдога», Волю, Батрутдинова и других неоднократно подозревали в нетрадиционных связях с мужчинами, а так как Алексей уже практиковал однополые отношения, то вполне может знать пикантные подробности про артистов. Видимо, у него все-таки есть компромат на Гарика, и он может уничтожить его карьеру и личную жизнь.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Рождественская
Главное за неделю

Вот и сказочке конец. Николаев забрал ребенка у Проскуряковой

На это указывает различная жизнь семейной пары - композитор с ребенком давно уехал в...

«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали...

«Это только начало» - Малахов собирает армию для «битвы» с Галкиным

 Первых откликнувшихся на призыв ведущий назвал тремя мушкетерами.

Эскортница за 30 тысяч? Воробьёв показал себя как самый «лицемерный» холостяк

«Порядочный» певец решил на отдыхе развлечься с ветреной особой.

«Забрал и забыл»: Николаев не заботится о «похищенной» у Проскуряковой дочке - Соцсети

 Веронику сравнили с ухоженными детьми Галкина и Пугачёвой, от которых она так отличается.

Малахов, спасай! Проскурякова может опозорить Николаева на ток-шоу

 Супруга знаменитого композитора попробует вернуть дочь с помощью скандала на ТВ.

Замаливать грешки? Шаляпин приехал в родной город к обиженной матери

Публика в этом уверена, ведь Елена так и не смогла простить сыну брак с пожилой...

То ли девушка, а то ли виденье - Шаляпин задумался о коррекции пола?

 Певец решил проверить, пойдет ли ему внешность девушки, с помощью приложения.

Королёва будет в шоке - Тарзан публично флиртовал со StandUp-комиком

Игривое общение Сергея и Алексея, похоже, вызвало недоумение у других участников шоу.

Начинают делить наследство? Адвокат раскрыл детали завещания Бари Алибасова

 Нотариально заверенный документ был составлен ещё семь лет назад.

Брак с Королёвой довёл? «Измученное» лицо Тарзана не спасает даже пластика

Алкоголик и забитый наркоман — такие слова приходят на ум, глядя на «пропитое» лицо и...

Собаку с собой заберёт? Панина поместят в психиатрическую лечебницу

Общество уверено в этом, ведь наркомания, алкоголизм, нападение на полицейских и страсть...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ