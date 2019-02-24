«Проще назвать психом»: Накрашенный Панин объяснил, почему его "голые выходки" критикуют

«Людям не нравится, когда ты не такой, как они», - заявил актер.

Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин вновь взбудоражил общественность очередной «голой выходкой». Актер опубликовал у себя на странице в Instagram фото, на котором он запечатлен мало того, что накрашенным, еще и в непотребном виде. Панин «замазал» в фоторедакторе все скандальные места, однако сути это не изменило.

В описании к фотографии актер объяснил, почему его сомнительные поступки так не нравятся людям. Панин убежден в бессилии и зависти тех, кто его критикует: «Они не могут так, как ты, у них духу не хватает», - заявил актер. Он подчеркнул, что им «проще назвать психом», чем признаться себе в своей серости. В заключение Панин добавил радостный возглас о том, что может позволить себе отличаться от остальных людей.

Ранее Панин был виновником многочисленных скандалов, большая часть из которых связаны с «раздеванием». Россиянами даже была предпринята попытка собрать подписи для отправки Алексея на принудительное лечение в психиатрическую клинику, но пока петицию никто не рассмотрел.