«Надавит» через Пугачеву. Проскурякова попросит Примадонну «отнять» дочь у Николаева

Сегодня, 14:59 \\ Шоу-бизнес

Нынешняя жена композитора может повторить судьбу Наташи Королёвой.

 В последнее время в паре Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой происходят весьма недобрые изменения. Пара перестала выкладывать совместные фотографии, а композитор больше не берет супругу на светские мероприятия. Кроме того, недавно он забрал дочь и уехал в Юрмалу, хотя его жена так и осталась их дожидаться в Москве.

Из-за этого сразу появилась версия, что Николаев просто забрал у Проскуряковой ребенка. Возможно, даже без ее ведома. При таком раскладе событий Юлии придется искать помощь у других людей.

Лучшим рычагом давления в этой ситуации будет Алла Пугачева. Мало того, что она давно дружит и сотрудничает с Николаевым, так еще много лет назад сталкивалась с подобным. Именно она поддержала Наташу Королеву, бывшую супругу Игоря, когда пара собралась разводиться. Поэтому есть большая вероятность, что в этот раз Примадонна примет сторону женщины, а та «надавит» на (пока еще) супруга через артистку.

 Проскурякова попросит Примадонну «отнять» дочь у Николаева, ведь, по сути, ей больше не к кому обратится. Если композитор действительно «заграбастал» ребенка как свою собственность, то Юлии придется использовать все силы, чтобы вернуть Веронику на Родину.


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Автор - Александра Рождественская
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