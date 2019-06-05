«Выпьем за любовь» за решеткой? Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой

Ранее стало известно, что композитор выкрал у жены дочь. В сети также не раз обсуждали его пристрастие к алкоголю, женщинам и «буйный» характер, что может также послужить поводом для подачи на Игоря в суд.

Николаев и Проскурякова вместе уже порядка десяти лет. За это время вокруг пары ходило множество слухов – измены, деспотия, алкоголизм композитора. Как ранее стало известно, в окончательном итоге Игорь вывез Нику из Москвы и сейчас находится с ней в Юрмале.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод – Николаева могут посадить за похищение ребенка у Проскуряковой. Вряд ли женщина сможет простить такое предательство со стороны мужа и просто так отдать ему кровную дочь. Вероятно, на данный момент Юлия готовит судебный иск на композитора. Фанаты считают, что такому человеку нельзя доверять детей и Проскурякова не спустит с рук поведение недостойного мужа. Неужели теперь композицию «Выпьем за любовь» мужчина будет исполнять за решеткой?

Судя по всему, Игорю грозит тюремное заключение. Кража ребенка – страшное преступление, за которое музыканту придется ответить по закону, уверены фолловеры.