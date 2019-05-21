Муж бросит? Пынзарь может потерять семью из-за проблем с психикой

На это указывают регулярные пластические операции Даши. Вероятно, она не в силах полюбить себя, а это один из первых признаков расстройства.

Дарья Пынзарь стала все чаще и чаще обращаться к пластическим хирургам за помощью. То овал лица подтянуть, то родинки удалить. Несмотря на уверения фолловеров в том, что Дарья и без пластики выглядит превосходно, девушка продолжает свои «махинации» с внешностью, по всей видимости, чужое мнение ее ничуть не останавливает. Звезда «ДОМа-2» все чаще и чаще находит у себя недостатки, которые, по ее мнению, портят «ангельскую» внешность.

А ведь, если бы девушка просто приняла себя такой, какая она есть, ей бы не пришлось злоупотреблять услугами пластических хирургов.

Исходя из поведения Дарьи, можно отметить, что у нее имеются все признаки зависимости от пластических операций, что может сказаться не только на ней самой, но и на ее ближайшем окружении, а именно: на муже и сыновьях.

Всем известно, что одно психологическое заболевание может перетечь в другое. То есть, вполне вероятно, что Дарье грозит более опасное психологическое расстройство, что может представлять опасность окружающим, в первую очередь детям звездной семьи.

Получается, что в погоне за идеальной внешностью, Дарья лишится не только природной красоты, но и рассудка. В таком случае Пынзарь может потерять семью из-за проблем с психикой, именно по инициативе Сергея. Потому что он, как и любой любящий отец заботится о своих детях и пойдет на все, чтобы обезопасить их спокойствие и здоровье. Вероятно, даже если ради этого придется бросить жену.

Однажды пара уже была на грани развода, вполне возможно, что семья Пынзарь медленно «подходит» к грани расторжения брака, а расстройство Дарьи может стать заключительным этапом в этом непростом шаге.