Розовый - не позор! Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа – сеть

Сегодня, 03:10 \\ Шоу-бизнес

Молодые и красивые поклонницы, «неверность» супруга - фанаты уверены, Наталья кардинально изменила внешность, чтобы удивить Сергея и заново его влюбить в себя.

С тех пор, как знаменитая артистка Наталья Королёва вышла замуж за актера и танцора откровенных танцев Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, общественность не прекращает о них говорить. В сети часто появляются новости о том, что стриптизер «гуляет» от своей возлюбленной. Откровенные фотографии с другими девушками, флирт, на одном из конкурсов красоты Глушко успел даже потискать какую-то даму – все это и подталкивает многих считать, что Сергей позволяет себе и большее.

Сама Королёва не раз признавалась, что дала себе слово не ревновать.

Однако многие уверены, что сейчас Наталья решила действовать иначе. На страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала видеозапись, на которой блеснула новым внешним видом, спела песню и станцевала. Волосы розовые, пиджак кислотного цвета, короткие шорты. В сети посчитали, что Королёва удерживает Тарзана от ухода к любовнице сменой имиджа.

Похоже, что артистка все же переживает, что Сергей может найти себе пассию помоложе, потому и прибегает к таким серьезным решениям и кардинально изменяет свой образ. Наталья, розовый – не позор! По предположению, Королёва, таким образом, пытается удивить своего супруга и влюбить его в себя заново. Изменения, яркость, решительность - это дает новые эмоции в отношениях.

Тарзаном всегда любовались женщины разного возраста, получившие возможность восхищаться накачанным и мускулистым телом, у Глушко всегда было множество поклонниц, которые не откажутся провести время в его компании, а сам Тарзан не против и пообниматься и позаигрывать с ними не только на работе, но и в свободное время. Теперь все видят, на какие жертвы готова идти Королёва, чтобы сохранить семью.

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Автор - Екатерина Браун
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