Ворует образ? Или почему Сябитова рискует вылететь с «Первого» с «подачки» Гузеевой

Сегодня, 06:22 \\ Шоу-бизнес

Вычурная похабщина, демонстрируемая Розой, может стать последней точкой в ее карьере на главном канале.

Скандалы и ссоры между Ларисой и Розой не редки для аудитории. Женщины частенько выясняют отношения на повышенных тонах, а однажды между ними произошла даже некая потасовка, которую в сети прозвали «дракой».

Очередной скандал в эфире программы разгорелся из-за похабных выходок главной свахи России Розы Сябитовой. Женщина предложила продемонстрировать участнице шоу свои умения засовывать продолговатые предметы в рот, чем очень удивила свою коллегу Ларису Гузееву. Неужели ворует образ у ведущей?

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что Сябитова рискует вылететь с «Первого канала» с «поддачки» Гузеевой. Ни для кого не секрет, что Лариса занимает более почетную роль в данном шоу. Ее эпатаж и искрометный юмор смогли завоевать любовь в сердцах многих людей. Судя по последним новостям программы «Давай поженимся!», Сябитова пытается перенять манеру Гузеевой, откровенно «слизывая» ее обыкновение вести шоу. По мнению зрителей, получается просто похабщина, выходящая за все рамки дозволенного.

Судя по всему, в скором времени сваха России будет искать себе работу на другом телеканале. Имеющая большее уважение среди аудитории и руководства, Гузеева легко может «избавиться» от надоедливой конкурентки. В сети уверены, что похабщина, которую Роза «диктует» зрителю не может появляться на экранах ТВ и Лариса в скором времени поспособствует ее уходу из программы.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Кирсанова
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

«Последняя попытка уходящей певицы»: Фанаты обвинили Успенскую в чрезмерной раскованности

Ноги, оголённые практически до ягодиц, вызвали неодобрение в Сети.

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ