Ворует образ? Или почему Сябитова рискует вылететь с «Первого» с «подачки» Гузеевой

Вычурная похабщина, демонстрируемая Розой, может стать последней точкой в ее карьере на главном канале.

Скандалы и ссоры между Ларисой и Розой не редки для аудитории. Женщины частенько выясняют отношения на повышенных тонах, а однажды между ними произошла даже некая потасовка, которую в сети прозвали «дракой».

Очередной скандал в эфире программы разгорелся из-за похабных выходок главной свахи России Розы Сябитовой. Женщина предложила продемонстрировать участнице шоу свои умения засовывать продолговатые предметы в рот, чем очень удивила свою коллегу Ларису Гузееву. Неужели ворует образ у ведущей?

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что Сябитова рискует вылететь с «Первого канала» с «поддачки» Гузеевой. Ни для кого не секрет, что Лариса занимает более почетную роль в данном шоу. Ее эпатаж и искрометный юмор смогли завоевать любовь в сердцах многих людей. Судя по последним новостям программы «Давай поженимся!», Сябитова пытается перенять манеру Гузеевой, откровенно «слизывая» ее обыкновение вести шоу. По мнению зрителей, получается просто похабщина, выходящая за все рамки дозволенного.

Судя по всему, в скором времени сваха России будет искать себе работу на другом телеканале. Имеющая большее уважение среди аудитории и руководства, Гузеева легко может «избавиться» от надоедливой конкурентки. В сети уверены, что похабщина, которую Роза «диктует» зрителю не может появляться на экранах ТВ и Лариса в скором времени поспособствует ее уходу из программы.