Отбивает у Тарзана – Королёву искушает романтичными поступками звездный стилист

Сегодня, 14:57 \\ Шоу-бизнес

Дизайнер, видимо, неравнодушен к замужней певице.

Недавно «русалка» российской эстрады Наташа Королёва отметила день рождения. В честь 46-летия артистка устроила большой сольный концерт-вечеринку. Поздравить исполнительницу пришли многие селебрети, однако один из звездных почитателей творчества Королёвой отличился от всех остальных. Стилист, дизайнер и организатор мероприятий Валерий Храпов, более известный как Валера Атлант, решил оригинально поздравить именинницу.

Молодой человек прямо во время выступления Наталии поднялся на сцену с огромным букетом гортензий. Стилист преподнес цветы певице, стоя на одном колене, после чего страстно поцеловал исполнительницу. На своей странице Храпов опубликовал соответствующие снимки, при этом подписал их так, как будто не Сергей Глушко является мужем Королёвой, а он. «Лав, лав, лав, лав», - отметил на одном из кадров дизайнер, видимо, намекнув на чувства к исполнительнице. Валера называет Наташу своей ягодкой – вероятно, Тарзана это очень задевает.

Складывается впечатление, что стилист искушает замужнюю певицу романтичными поступками. Судя по всему, Королёва оценила неожиданный поступок дизайнера – певица продублировала в своем аккаунте кадры, на котором запечатлен момент поцелуя с Валерием. Не исключено, что Наташа намеренно опубликовала на своей странице компрометирующие снимки, дабы показать Глушко, как нужно ухаживать за женщиной. Вполне вероятно, Храпов не просто так решился удивить певицу – возможно, он просто напросто отбивает ее у Тарзана с помощью романтичных поступков.

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Автор - Анна Журавлева
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