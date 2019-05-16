Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Сегодня, 08:47 \\ Шоу-бизнес

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она предпочтет отречься от семьи.

Все знают Оксану Федорову как телеведущую главной детской передачи «Спокойной ночи, малыши», а также как обладательницу титула: «Мисс Вселенная 2002». Но о личной жизни Оксаны известно крайне мало.

Ни для кого не секрет, что модель вышла замуж за сотрудника администрации президента России - Андрея Бородина. Информация о чиновнике скупая, так как он человек, далекий от публичности, еще и является закрытой от общественности личностью. Личная жизнь чиновника стала больше освещаться после бракосочетания с Федоровой, чем до него. Семья с детьми живет в своем доме, избегая светских мероприятий, по всей видимости именно по настоянию Андрея.

Стоит заметить, что Оксана не раз рассказывала о том, что ей приходилось отказываться от сьемок, потому что муж был крайне недоволен, если в совместный выходной Оксане необходимо было отлучиться на работу.

В связи с тем, что Андрей – человек крайне закрытый, скрывающий свою жизнь ото всех «за семью замками», Федоровой пришлось кардинально пересмотреть свое времяпровождение. Она практически перестала посещать светские мероприятия, все больше времени проводя дома с детьми и мужем. Все реже ее можно встретить в кафе, мило беседующую с подругами за чашкой кофе.

Нельзя сказать, что Оксана сожалеет о том, что вступила в брак с этим человеком. Напротив, она неоднократно заявляла о том, что она счастливая мать и жена, а также о том, что чувствует себя любимой и защищенной.

Но, тем не менее она сообщила о том, что не сможет отказаться от творческого пути во благо семье. И если муж Оксаны Федоровой решит поставить точку в браке с телеведущей, поставив «на распутье», она вероятнее всего выберет именно карьеру.

«Даже родив третьего и четвертого ребенка, я не смогу с головой уйти в семью. Я понимаю, что дети — это важно, но я не могу совсем убрать ту часть себя, которая способствует самореализации. Это обязательно, потому что тогда женщина будет самой себе интересна, она должна развиваться.» - отметила Федорова в одном из интервью.

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Автор - Елизавета Маврина
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