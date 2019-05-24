Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за своего пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных планетах и непрекращающиеся слухи об изменах Игоря – все это, считают поклонники, указывает на потерю интереса со стороны композитора.

Игорь Николаев славится в интернете как герой-любовник, который предпочитает развлекаться с различными девушками, «выпивать за любовь» и играть в азартные игры. В своем профиле Instagram мужчина часто публикует новые снимки, на которых трудно увидеть его жену Юлию Проскурякову. Николаев гастролирует по стране, уезжает на отдых в компании лишь своей маленькой дочери Вероники. Судя по всему, Игорь «остыл» к Проскуряковой из-за своего пристрастия к другим женщинам.

На это указывает то, что композитор, судя по Instagram, не проводит время с женой. Снимки с ней в его профиле – крайняя редкость. Чаще всего, женщина остается в Москве «служить театру», а музыкант в это время проводит в Юрмале в компании друзей. Фанаты пророчат паре неминуемый развод.

Сеть полна слухами о постоянных изменах Николаева своей законной жене, а поклонники уже охотно начинают в них верить. Публичная жизнь Игоря полна всего – друзья, дети, отдых. Только места для Юлии не нашлось, считают фолловеры.