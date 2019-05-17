Живут втроем? Соседи Лазарева заметили его вместе с Малиновским и 5-летним сыном

Певца видели в компании его экс-любовника Алекса Малиновского в ресторане в тот момент, когда Лазарев был со своим ребенком.

Ранее Алекс Малиновский прибыл на этап Евровидения-2019, на котором выступал Сергей Лазарев, вероятно, чтобы поддержать или же просто соскучился. Но в тот момент Малиновский не получал должного внимания от своего возлюбленного, скорее всего Лазарев был просто с головой погружен в музыкальный конкурс в Тель-Авиве и ему было не до Алекса. В свою очередь, Малиновский занялся сомнительным сетевым бизнесом, и после этого подписчики предположили, что он совсем бедствует, так как Лазарев перестал за него платить.

Слухи об их отношения начались полгода назад, когда пару заметили на одном из курортов в Майами, где вое молодых людей постоянно проводили время вместе, гуляя и веселясь. А однажды их увидели на пляже, когда парни мазали тела друг друга кремом от загара. Это стало последним доказательством того, что они встречаются друг с другом.

После Евровидения-2019 подписчики решили, что пара рассталась, так как Лазарев даже не обращал внимания на Малиновского. Однако, инсайдеры Telegram-канала «Только никому» заметили Сергея с сыном в компании Малиновского в одном и загородных ресторанов Москвы. Пользователи сети предположили, что они могут жить вместе втроем. Видимо, Сергей Лазарев не хочет афишировать данный факт в силу того, что общественность не поймет воспитание маленького мальчика двумя взрослыми мужчинами.