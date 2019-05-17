Живут втроем? Соседи Лазарева заметили его вместе с Малиновским и 5-летним сыном

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Певца видели в компании его экс-любовника Алекса Малиновского в ресторане в тот момент, когда Лазарев был со своим ребенком.

Ранее Алекс Малиновский прибыл на этап Евровидения-2019, на котором выступал Сергей Лазарев, вероятно, чтобы поддержать или же просто соскучился. Но в тот момент Малиновский не получал должного внимания от своего возлюбленного, скорее всего Лазарев был просто с головой погружен в музыкальный конкурс в Тель-Авиве и ему было не до Алекса. В свою очередь, Малиновский занялся сомнительным сетевым бизнесом, и после этого подписчики предположили, что он совсем бедствует, так как Лазарев перестал за него платить.

Слухи об их отношения начались полгода назад, когда пару заметили на одном из курортов в Майами, где вое молодых людей постоянно проводили время вместе, гуляя и веселясь. А однажды их увидели на пляже, когда парни мазали тела друг друга кремом от загара. Это стало последним доказательством того, что они встречаются друг с другом.

После Евровидения-2019 подписчики решили, что пара рассталась, так как Лазарев даже не обращал внимания на Малиновского. Однако, инсайдеры Telegram-канала «Только никому» заметили Сергея с сыном в компании Малиновского в одном и загородных ресторанов Москвы. Пользователи сети предположили, что они могут жить вместе втроем. Видимо, Сергей Лазарев не хочет афишировать данный факт в силу того, что общественность не поймет воспитание маленького мальчика двумя взрослыми мужчинами.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Примаков
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Причислят к лику святых? Крест на могиле Началовой начал мироточить

 Певицу нужно канонизировать — требуют преданные фанаты.

«Танцевал» для Пугачевой. Примадонна враждует с Королёвой из-за Тарзана?

В браке с Киркоровым певица была «фанаткой» Сергея Глушко и, якобы, даже помогла ему...

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

Максим взяла себя в руки: Пройдя реабилитацию после ДТП, певица дала концерт

Певица привела в восторг фанатов на своем выступлении, когда вышла посвежевшей после...

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...

В Сети обсуждают новую беременность Леры Кудрявцевой

 Игорь Макаров, молодой муж 48-летней Леры Кудрявцевой, опубликовал в своем аккаунте...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ