«Гоген к Бузовой, Терешкович в психушку»: Гадалка рассказала о дальнейших отношениях супругов

Сегодня, 08:49 \\ Шоу-бизнес

«Алкоголизм супруги, конфликты, скандалы – Солнцев не выдержит истерик жены и уйдет к певице, а нервный срыв и спиртное загубит Екатерину», - заявила женщина.

Еще в прошлом году всю общественность потрясла новость о том, что известный шоумен Гоген Солнцев собрался жениться на Екатерине Терешкович, которая старше его на целых 26 лет. Однако построить крепкую семью паре не удалось. Спокойствие, любовь, мир и тишина – все это буквально рухнуло спустя немного времени после торжества. Недавно Гоген признался еще в одной проблеме, присутствующей в их семье – зависимость Екатерины от алкоголя. По его словам, без спиртного супруга уже не может, а клиника, где находилась Катя на лечении, не смогла ей помочь.

Многие не верят в то, что семья все же найдет общий язык друг с другом. Также и гадалка рассказала о дальнейших отношениях супругов. Как она пояснила, Гоген Солнцев не выдержит такого поведения от жены и решит расторгнуть брак.

«Гоген к Бузовой, Терешкович в психушку», - кратко и ясно заявила женщина.

По ее словам, Гоген питает некие теплые чувства к известной телеведущей «Дома-2» даже несмотря на то, что ранее их отношения совершенно не складывались, так как Солнцев постоянно «издевался» над Ольгой. Однако в глубине души исполнительницу он рассматривает в плане своей избранницы.

Кроме того, что касается Екатерины – это то, что женщина не будет настолько счастлива, как ее возлюбленный. Свои переживания и стрессы Терешкович будет «топить» в алкоголе, а потом ее может сразить сильная депрессия, нервный срыв и психическое расстройство.

Как заявила ясновидящая, Екатерина самостоятельно не сможет выбраться из такого состояния, потому ей и помогут только профессиональные специалисты в психиатрической больнице.

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Автор - Екатерина Браун
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