Дмитренко угрожает? Рапунцель не покидает «Дом-2» из-за «долга» в 200 тысяч рублей

Сегодня, 09:24 \\ Шоу-бизнес

Фанаты уверены в этом, считая, что Дмитрий никогда не простит Ольге эту сумму, в особенности за периметром.

Отношения Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко пошли на спад, после новости о его изменах, когда девушка ждала от него ребёнка. В этом открыто призналась его любовница Мария Кохно. Однако после этого она не пошла подавать на развод, а попросила 200 тысяч реблей за прощение.

«Две сотни тысяч – даешь мне деньги, я трачу их на себя, возможно, еду без тебя в отпуск за границу, а ты сидишь дома с ребенком. Тогда мы в расчёте. При условии, что больше такого никогда не повторится», - заявила Ольга Дмитрию, указывая цену за прощение.

Ольга славится на проекте своими угрозами об уходе с проекта «Спаси свою любовь» вместе с Дмитренко, потому что не может наладить контакт другими участниками. Неужели Рапунцель не решается уйти из-за своего супруга, которые не может простить ей тот «долг»?

Фанаты уверены, что Рапунцель не покидает «Дом-2» из-за «долга» в 200 тысяч рублей супругу. За периметром проекта он ей угрожает, а Оля пытается таким способом спасти от него ребёнка и себя. Пользователи считают, что Дмитрий не такой уж спокойный и добрый человек на самом деле, поэтому и предположили данную версию, ссылаясь на на его злопамятность и меркантильность.

После данного скандала с заявлением Рапунцель об уплате за прощение, и когда он оплатил ей тот самый отпуск, у пары началась полная идиллия в отношениях. Она не устраивает ему скандалов на почве прежней измены, скорее всего, она действительно его любит и простила. Однако факт остаётся фактом.


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Автор - Дарина Ваулова
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